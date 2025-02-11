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TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, İstanbul'daki incelemelerine devam etti

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, İstanbul'da Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü ile Anadolu Adliyesi Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nde incelemelerde bulunarak, yetkilileri dinledi.

Şaduman Türkay  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, İstanbul'daki incelemelerine devam etti Fotoğraf: Arife Karakum/AA

İstanbul

Kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılığa maruz kalmalarının önlenerek bu alandaki mevcut düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve alınması gereken ek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu başkanlığında İstanbul'daki incelemelerini sürdürdü.

Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü ile Anadolu Adliyesi Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nü ziyaret eden komisyon üyelerine, İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin de eşlik etti.

Komisyon üyeleri, Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nde yapılan çalışmalar ve atölyelere ilişkin Enstitü Müdürü Çiğdem Yıldız ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

Cevizoğlu, burada yaptığı konuşmada, İstanbul çalışma ziyaretinin ikinci gününde 13 komisyon üyesiyle enstitü hakkında bilgi aldıklarını, üyelere, kadınların sosyal yaşama katılımlarına verilen destekler hakkında bilgilendirme yapıldığını söyledi.

Enstitünün faaliyetlerine ilişkin yapılan sunumun ardından komisyon üyeleri, kadınların atölyelerde ürettikleri tasarımları inceleyerek, bilgi aldı.

"Yerinde inceleme çalışma toplantısı yaptık"

Enstitünün ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç'u ziyaret eden komisyon üyeleri, daha sonra Anadolu Adliyesi Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'ne geçerek, yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette, Müdürlüğün bünyesindeki faaliyetlere ilişkin komisyon üyelerine sunum yapıldı.

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Hulki Cevizoğlu, sunum öncesi yaptığı açıklamada, "Yerinde inceleme çalışma toplantısı yaptık. Alandaki çalışmaları yerinde inceleme amacımız vardı, bunu gerçekleştirdik. Buradaki çalışmaları, çocuklarla yapılan görüşme odalarını gördük." ifadesini kullandı.

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