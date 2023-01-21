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TBMM Başkanı Şentop'tan İsveç'te 'Kur'an-ı Kerim yakma eylemine' izin verilmesine tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin İsveç Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik "alçakça" bir eyleme izin verildiğini belirterek, "Bu, İsveç yönetiminin, nefret suçuna suç ortaklığı anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Sinan Uslu   | 21.01.2023
TBMM Başkanı Şentop'tan İsveç'te 'Kur'an-ı Kerim yakma eylemine' izin verilmesine tepki

TBMM

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesine tepki gösterdi.

İsveç'in, bütün uyarılara rağmen Türkiye'ye yönelik provokatif terör eylemlerine izin vermeye devam ettiğine dikkati çeken Şentop, "Stockholm Büyükelçiliğimiz önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça bir eyleme izin verilmesi, İsveç yönetiminin, nefret suçuna suç ortaklığı anlamına geliyor." paylaşımını yaptı.

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