TBMM Başkanı Şentop'tan İsveç'te 'Kur'an-ı Kerim yakma eylemine' izin verilmesine tepki
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin İsveç Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik "alçakça" bir eyleme izin verildiğini belirterek, "Bu, İsveç yönetiminin, nefret suçuna suç ortaklığı anlamına geliyor." ifadesini kullandı.
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Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesine tepki gösterdi.
İsveç'in, bütün uyarılara rağmen Türkiye'ye yönelik provokatif terör eylemlerine izin vermeye devam ettiğine dikkati çeken Şentop, "Stockholm Büyükelçiliğimiz önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça bir eyleme izin verilmesi, İsveç yönetiminin, nefret suçuna suç ortaklığı anlamına geliyor." paylaşımını yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.