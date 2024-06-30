TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İzmir'deki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'in Torbalı ilçesinde bir restoranda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "İzmir Torbalı'da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyor; İzmirli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.