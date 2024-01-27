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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İzmir'deki deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kadir Karakuş  | 27.01.2024 - Güncelleme : 27.01.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İzmir'deki deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında meydana gelen ve civar illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.

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