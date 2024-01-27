TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İzmir'deki deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
TBMM
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında meydana gelen ve civar illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İzmir’in Menderes ilçesi açıklarında meydana gelen ve civar illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) January 27, 2024
Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin.