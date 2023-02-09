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Gündem, Asrın felaketi

Adalet Bakanlığı: Deprem bölgelerinde savcılar 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor

Adalet Bakanlığı, deprem bölgelerinde savcıların mesai mefhumu gözetmeksizin, 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığını bildirdi.

Mehmet Tosun   | 09.02.2023
Adalet Bakanlığı: Deprem bölgelerinde savcılar 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor Fotoğraf: Ahmet İzgi/AA

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde "Deprem bölgesinde millet cenazelerini toprağa veremiyor. Savcılar mesai bitti diye işlem yapmıyor" şeklinde paylaşımların yer aldığı belirtildi.

Asrın felaketinin ardından, depremden etkilenen 10 ilde görev yapan savcılara ek olarak Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından adli işlemlerin yapılabilmesi için 304 savcı daha görevlendirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ölü muayene işlemlerinin en kısa sürede yapılabilmesi için bu illerde görev yapan savcılar ile ilave görevlendirilen savcılar mesai mefhumu gözetmeksizin, 7 gün 24 saat esasına göre görev yapmaktadır. Sağlık Bakanlığına bağlı bölgede görev yapan hekimlere ilave olarak deprem bölgesinde görevlendirilen hekimler de ölü muayene işlemleri yapmakta olup ayrıca Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurum Başkanlığı tarafından da deprem bölgesindeki ölü muayene işlemleri için 258 ilave Adli Tıp Uzmanı ve Teknikeri görevlendirilmiştir. Yapılan bu görevlendirmeler ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenazelerine ilişkin ölü muayene işlemleri hızlı bir şekilde yapılmakta ve cenazeler yakınlarına en kısa sürede teslim edilmektedir. Kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik gerçek dışı iddialara itibar edilmemelidir."

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