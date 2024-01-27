Bakan Güler, Hatay'daki Ziyaret Hudut Karakolu'nda denetlemelerde bulundu
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay’daki Ziyaret Hudut Karakolu'nda inceleme ve denetlemeler yaptı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile gittiği Ziyaret Karakolu'nda nöbet kulesine çıkarak, güvenlik tedbirleriyle ilgili bilgi aldı.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay’daki Ziyaret Hudut Karakolu’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 27, 2024
Beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Ziyaret Karakolu’na gelen Bakan Yaşar Güler, nöbet kulesine çıkarak Mehmetçiklerden güvenlik… pic.twitter.com/MQV076rsPG
Güler, askerlerle yakından ilgilenerek, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.