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Bakan Güler, Hatay'daki Ziyaret Hudut Karakolu'nda denetlemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay’daki Ziyaret Hudut Karakolu'nda inceleme ve denetlemeler yaptı.

Esra Ağaçyetiştiren  | 27.01.2024 - Güncelleme : 27.01.2024
Bakan Güler, Hatay'daki Ziyaret Hudut Karakolu'nda denetlemelerde bulundu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile gittiği Ziyaret Karakolu'nda nöbet kulesine çıkarak, güvenlik tedbirleriyle ilgili bilgi aldı.

Güler, askerlerle yakından ilgilenerek, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

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