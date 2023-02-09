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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Kriz Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Depremzedeye botunu veren İtfaiye Amiri Burak Demirören AA'ya konuştu - VTR-
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Gündem, Asrın felaketi

"Asrın felaketi"nin ardından Gaziantep'ten 13 bin 160 depremzede tahliye edildi

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'ten, son iki günde uçak ve otobüslerle 13 bin 160 depremzede tahliye edildi.

Eşber Ayaydın   | 09.02.2023
"Asrın felaketi"nin ardından Gaziantep'ten 13 bin 160 depremzede tahliye edildi

Gaziantep

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı Gaziantep'te, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kentten ayrılmak isteyen depremzedelerin taşınması askeri ve yolcu uçaklarının yanı sıra otobüslerle gerçekleştiriliyor.

Son iki günde Gaziantep Havalimanı'ndan 59 yolcu ve 1 askeri kargo uçağıyla 12 bin 700 depremzede İstanbul, Ankara ve İzmir'e ulaştırıldı.

Ayrıca, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 9 yolcu otobüsüyle 460 depremzede, İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya ve Kütahya'ya nakledildi.

Kentten ayrılmak isteyen depremzedelerin nakil işlemleri devam ediyor.

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