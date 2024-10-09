Dolar
34.24
Euro
37.54
Altın
2,615.60
ETH/USDT
2,426.70
BTC/USDT
61,905.00
BIST 100
8,934.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkmenistan'a gidecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10-11 Ekim tarihlerinde Türkmenistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Ali Kemal Akan  | 09.10.2024 - Güncelleme : 09.10.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkmenistan'a gidecek

TBMM

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta büyük Türk şairi Mahtumkulu Firaki'nin 300. doğum günü vesilesiyle düzenlenecek "Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu"na katılacak.

Forum kapsamında ikili görüşmeler yapacak Kurtulmuş, Türkmenistan Meclisi'ni ziyaret edecek ve Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ile görüşecek.

Meclis Başkanı Kurtulmuş'un ayrıca Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ve Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile de bir araya gelmesi öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak, acil organ nakli bekleyen vatandaş için havalandı
Lübnan'dan tahliye edilen ABD vatandaşları uçakla İstanbul'a getirildi
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, et düzenlemesine ilişkin iddiaları yalanladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkmenistan'a gidecek
Çocukları sosyal medyanın karanlık yüzünden korumak için "aile hareketi" önerisi

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkmenistan'a gidecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkmenistan'a gidecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 1 yıllık parlamenter diplomasiyle Filistin'in sesini dünyaya duyurdu

TBMM Başkanı Kurtulmuş: ABD başkanının söylediği söz, insanlık adına kabul edilebilir bir söz değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov ile telefonda görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı TBMM olarak birlik beraberlik içinde ilerlemeliyiz

TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı TBMM olarak birlik beraberlik içinde ilerlemeliyiz
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kim güçlüyse onun dediğinin olduğu bir dünyada güçlü olmaktan başka çaremiz yok

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kim güçlüyse onun dediğinin olduğu bir dünyada güçlü olmaktan başka çaremiz yok
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet