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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakan Güler, Orgeneral Gürak ve Kuvvet Komutanlarını kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ı kabul etti.

Ali Kemal Akan  | 08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakan Güler, Orgeneral Gürak ve Kuvvet Komutanlarını kabul etti

TBMM

Meclis'teki kabulde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı.

Kabul basına kapalı gerçekleşti.

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