Tarihi Merv kentinin gözde mekanı: Sultan Sencer Türbesi
Büyük Selçuklu Sultanı Sencer’in türbesinin bulunduğu tarihi yapıt, yerli halkın ve Türkmenistan’ı ziyaret eden turistlerin en uğrak noktası olarak dikkat çekiyor.
Aşkabat
Selçuklu İmparatorluğu hükümdarı Sultan Sencer'in türbesi, eski Merv topraklarında tarihi miras olarak yaşatılıyor.
Türkmenistan’ın güneyinde bulunan Mari vilayetinin Bayramali şehrinde eski Merv tarihi mirası, Türkmen hükümetince korunuyor ve yaşatılıyor.
Büyük Selçuklu Sultanı Sencer’in türbesinin bulunduğu tarihi yapıt, yerli halkın ve Türkmenistan’ı ziyaret eden turistlerin en uğrak noktası olarak dikkati çekiyor.
Sultan Sencer Türbesi'ni içinde barındıran tarihi yapıt, 12. yüzyılda bizzat Sultan’ın kendisi tarafından inşa ettirildi. Yüksekliği 38 metre, duvar kalınlığı 5 metre ve uzunluğu 27 metre olan çift kubbeli Sultan Sencer Türbesi, zamanın en iyi mimarlarından olan Muhammet İbn Atsız As-Sarahsi tarafından inşa edildi.
"Tarihte büyük, ihtişamlı ve dikkat çekici yapıt olduğunun ispatı"
Eski Merv tarihi ve kültürel koruma alanı uzmanı Merdan Cumanazarov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sultan Sencer Türbesi'nin mükemmel mimarisinin bugüne kadar ulaştığını söyledi.
"Moğol istilasında eski Merv şehrinin yakılıp yıkılması ve harabeye dönüştürülmesine rağmen Sultan Sencer Türbesi'nin bazı ufak yıkıklar hariç genel mimari yapısını koruması, bize bu türbenin mükemmel şekilde inşa edilmiş olduğunu gösteriyor." diyen Cumanazarov, tarihi ipek yolu güzergahındaki eski Merv şehrinde bulunan türbenin kubbesinin eskiden dikkat çekici mavi renkli cilayla süslü olduğunu anlattı.
Cumanazarov, "Sultan Sencer Türbesi'nin mavi renkli cila süslemeli kubbesi, kervanlar tarafından 1 gecelik mesafeden görülmüş ve Merv şehrine yaklaştıklarını anlamışlar. Bu, türbenin tarihte büyük, ihtişamlı ve dikkat çekici yapıt olduğunun ispatı." dedi.
Eski Merv şehri ve Sultan Sencer Türbesi'nin tarihçiler tarafından büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Cumanazarov, "Merv, Horasan'ın en şöhretli şehirlerinin başında gelmiş. Selçuklu Devleti Sultanı Sencer'in sorumluluğundaki topraklar içinde Merv şehrini daha çok sevdiği tarihi kaynaklarda gösteriliyor. Sultan Sencer, ömrünün sonuna kadar Merv'de yaşamış ve kendisinin yaptırdığı türbeye gömülmeyi vasiyet etmiş." diye konuştu.
Cumanazarov, Sultan Sencer Türbesi'nin 20. yüzyılın başlarında kubbe ve duvar kısımlarında hasarlar olduğunu aktararak, 2002-2004 döneminde TİKA tarafından restore edildiğini kaydetti.
Sultan Sencer Türbesi, UNESCO "Dünya Kültür mirası" listesinde yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.