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Dünya

Rusya'da otomobil satışları nisanda yüzde 78,5 düştü

Çok sayıda küresel otomobil şirketi, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.

Emre Gürkan Abay   | 11.05.2022
Rusya'da otomobil satışları nisanda yüzde 78,5 düştü

Moskova

Rusya'da otomobil satışları, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,5 azalarak 33 bine geriledi.

Merkezi Rusya'da bulunan Avrupalı İşletmeler Birliği (AEB) tarafından yayımlanan rapor, yaptırımlar nedeniyle otomobil sektöründeki daralmayı ortaya koydu.

Yeni otomobil satışlarının yüzde 78,5 azalarak 33 bine gerilediğinin kaydedildiği raporda, Rus otomobil üreticisi Avtovaz’ın yeni otomobil satışlarının da yüzde 78 düştüğü bilgisine yer verildi.

Raporda, Volkswagen ve Toyota marka araçların satışlarında yüzde 91’e varan düşüşler dikkati çekti.

Çok sayıda küresel otomobil şirketi, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.

Uzmanlar, lojistik sorunlarının da ülkede yedek parça sıkıntısı yaşattığını ve bu durumun otomobil fiyatlarında yukarı yönlü baskı yarattığını belirtiyor.

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