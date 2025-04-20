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TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Koşanov'la görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ile Atatürk Havalimanı'nda görüşme yaptı.

Ali Kemal Akan  | 20.04.2025 - Güncelleme : 20.04.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Koşanov'la görüştü

Istanbul

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Koşanov’u Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen törende karşıladı.

Törende, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Türkiye-Kazakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Adem Yıldırım, Nurettin Alan ve Sena Nur Çelik Kanat da yer aldı.

Kurtulmuş ve Koşanov, daha sonra Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde görüşme yaptı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Koşanov’u İstanbul’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu ziyaretin Türkiye ve Kazakistan’ın ikili ve parlamentolar arası ilişkilerine olumlu katkılar sunmasını diledi.

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