TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail’in BM üyeliğinin askıya alınması ve uluslararası yaptırımların hızlandırılması gerekiyor
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İsrail’in BM üyeliğinin askıya alınmasının, bundan sonra her uluslararası platformda konuşulması, uluslararası yaptırımların hızlandırılması gerekiyor." dedi.
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