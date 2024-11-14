Dolar
34.36
Euro
36.20
Altın
2,544.07
ETH/USDT
3,202.40
BTC/USDT
90,886.00
BIST 100
9,383.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail’in BM üyeliğinin askıya alınması ve uluslararası yaptırımların hızlandırılması gerekiyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İsrail’in BM üyeliğinin askıya alınmasının, bundan sonra her uluslararası platformda konuşulması, uluslararası yaptırımların hızlandırılması gerekiyor." dedi.

Gazi Nogay  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail’in BM üyeliğinin askıya alınması ve uluslararası yaptırımların hızlandırılması gerekiyor

TBMM

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da kaldırımda yürürken aracın çarptığı hemşire hayatını kaybetti
Beykoz Belediyesinde usulsüz harcama iddialarıyla ilgili inceleme başlatıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail’in BM üyeliğinin askıya alınması ve uluslararası yaptırımların hızlandırılması gerekiyor
Kars ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail’in BM üyeliğinin askıya alınması ve uluslararası yaptırımların hızlandırılması gerekiyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail’in BM üyeliğinin askıya alınması ve uluslararası yaptırımların hızlandırılması gerekiyor

İsrail'e silah satışının engellenmesine yönelik tasarı ABD'de gelecek hafta oylanacak

İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye 3 şiddetli hava saldırısı düzenledi

Hollanda'da muhalefetteki Denk Partisi, Amsterdam'da olay çıkaran İsrailli taraftarların yargılanmasını istiyor

Hollanda'da muhalefetteki Denk Partisi, Amsterdam'da olay çıkaran İsrailli taraftarların yargılanmasını istiyor
Filistin'in 1988'deki bağımsızlık ilanı, devlet olma mücadelesinin dönüm noktası oldu

Filistin'in 1988'deki bağımsızlık ilanı, devlet olma mücadelesinin dönüm noktası oldu
ABD'li ekonomist Sachs'tan, Trump'a "savaşları bitirmek için" Türkiye ile diplomasi yürütme çağrısı

ABD'li ekonomist Sachs'tan, Trump'a "savaşları bitirmek için" Türkiye ile diplomasi yürütme çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet