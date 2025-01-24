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TBMM Başkanı Kurtulmuş, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ı Meclis'te kabul etti.

Ali Kemal Akan, Kemal Karadağ  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti Fotoğraf: TBMM

TBMM

Kurtulmuş, kabulde, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Kallas ve heyetini TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

Kallas'ın görevi sırasında Türkiye-AB ilişkilerinde önemli gelişmelerin olması temennisinde bulunan Kurtulmuş, Türkiye'nin AB üyelik perspektifinin samimi şekilde devam ettiğini, TBMM'nin de aynı şekilde AB'ye tam üyelik konusundaki bakış açısının oldukça açık olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, Türkiye'nin reform perspektifine sahip ülke olduğunu, dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geniş toplum kesimlerinin memnuniyetle karşıladığı yargı reformu paketinin açıklandığını ifade etti.

Orta Doğu'daki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı ve Avrupa'nın güvenliğini yakından ilgilendiren bölgedeki birçok konunun, Türkiye ve AB'nin müşterek hareket etmesini zorunlu kıldığını vurgulayan Kurtulmuş, ayrıca AB ile sadece siyasi ilişkilerde değil, özellikle ekonomik ve savunma alanındaki ilişkilerde de yakın işbirliğinin her iki tarafın da lehine olacağını söyledi.

"Suriye'de yeni siyasi yönetimin kurulması, Türkiye'nin temel önceliği"

Türkiye'yi yakından ilgilendiren konulardan birisinin Suriye'deki gelişmeler olduğuna işaret eden Kurtulmuş, Suriye'de kapsayıcı, bütün toplum kesimlerinin dahil olduğu yeni siyasi yönetimin kurulmasının, Türkiye'nin temel önceliği olduğunu kaydetti.

Kurtulmuş, Türkiye olarak Suriye'nin yeni yönetimine ve halkına karşı "demokratik rehberlik" vazifelerini yerine getirmeye gayret ettiklerini de bildirdi.

Suriye'de herhangi bir bölünme ve federasyon halinin yeni parçalanmalara ve acılara neden olacağının, son dönemde terör örgütlerinin cenneti haline gelen Suriye'de bundan sonra hiçbir terör örgütünün bulunmasını istemediklerinin altını çizen Kurtulmuş, DEAŞ, PKK/PYD başta olmak üzere terör örgütlerinin buradaki varlığının sadece Türkiye'ye karşı değil, bütün bölge halklarına karşı tehdit olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı saldırıları ve katliam boyutlarını aşan soykırımının bölgedeki bir diğer temel sorun olduğunu dile getirerek, kağıt üzerindeki ateşkesten endişe duyduklarını, bunun kalıcı ateşkese dönüştürülmesinin şart olduğunu kaydetti.

Kurtulmuş, çok büyük insani sorunlar yaşayan Gazze halkına, insani yardımların süratle ulaştırılması, bunun acilen gerçekleştirilmesi için de AB'nin önemli perspektif ortaya koyması gerektiğini söyledi.

Gazze'nin yeniden imar ve inşası, Gazze halkının hak ve hukukunun korunması için uluslararası sistemin garantilerinin ortaya konulmasının şart olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin, iki devletli çözümün gerçekleşmesi konusunda bütün inisiyatifini kullanacağını da bildirdi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda tavrının net olduğunu dile getirerek, bir an evvel adil ve kalıcı barışın temin edilmesi için gayret sarf edilmesi gerektiğini belirtti.

Avrupa'yı ilgilendiren bütün güvenlik sorunlarının Türkiye'yi; Türkiye'yi ilgilendiren güvenlik sorunlarının da Avrupa'yı ilgilendirdiğinin altını çizen Kurtulmuş, bu nedenle her konuda AB ile çok yakın, samimi işbirliğine, karşılıklı müzakereye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

"Türkiye ve Avrupa arasında parlamentolar arası ilişkiler çok iyi"

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ise Türkiye ve Avrupa arasında parlamentolar arası ilişkilerin çok iyi olduğunu, bu şekilde devam etmesini arzu ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin AB için stratejik önemi olan, önemli partner olduğunu ifade eden Kallas, AB'ye üyelik konusunda Türkiye'nin gerekli alanlardaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini görmek istediklerini bildirdi.

Suriye konusunda Türkiye ile aynı görüşlere sahip olduklarına işaret eden Kallas, Suriye'de istikrarın olması gerektiğini, yeni yönetimin kapsayıcı olmasını, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasını önemsediklerini kaydetti.

Kaja Kallas, Gazze'deki ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek, bundan sonra barışın kalıcı hale gelebilmesi için birçok müzakere yapılması gerektiğini, AB'nin de iki devletli çözümü desteklediğini sözlerine ekledi.

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