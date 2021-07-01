Euro
10.32
Dolar
8.70
BIST 100
1,364.97
Altın
1,777.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı”na katılıyor.
logo
Gündem

Tarım ve Orman Bakanlığından suyun verimli kullanılması için rehber

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, daha az su kullanılarak aynı miktardaki işin yapılması ve böylelikle enerji verimliliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan rehber, vatandaşın dikkatine sunuldu.

Zeynep Canlı   | 01.07.2021
Tarım ve Orman Bakanlığından suyun verimli kullanılması için rehber

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, suyun verimli kullanımı için hazırlanan rehber ile yeni teknolojiler kullanılarak yaşam standardını, üretim kalitesini ve miktarını düşürmeden, daha az su kullanarak aynı miktardaki işin yapılması ve böylelikle enerji verimliliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iklim değişikliği ve sıcaklık artışına bağlı olarak meteorolojik kuraklık yaşandığına dikkati çekerek "Su tüketimini azaltmak ve su kaynaklarımızı sürdürülebilir bir şekilde artırabilmek için rehber doküman hazırladık. Bununla birlikte canlı yaşamı için vazgeçilmez olan suyun kıymetini vatandaşa daha iyi bir şekilde anlatmayı hedefliyoruz. Suyumuzu verimli kullanmalıyız. Bunun için hazırladığımız rehberi tüm vatandaşlarımızın dikkatine sunmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynakları daha verimli kullanmak için kişilerin günlük su tüketim miktarını azaltmayı hedeflediklerini belirten Pakdemirli, TÜİK verilerine göre, 2018'de, belediyelerce içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarının 224 litre olarak hesaplandığını ve bu oranı aşağı çekerlerse, kaynak verimliliğini artırarak gelecekte su stresini azaltabileceklerini kaydetti.

Pakdemirli, evde harcanan suyun büyük bir kısmının mutfakta tüketildiğini ve tasarruflu musluk başlıklarıyla suyu verimli kullanmanın mümkün olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bulaşık makinesinin tam dolmadan çalıştırılmaması, bulaşıkların elde yıkanmaması bize su tasarrufu konusunda önemli bir noktaya işaret ediyor. Sebze ve meyvelerin su dolu bir kap içinde yıkamaya özen gösterilmesi, musluğu açıp uzun süre boşa akıtmanın önüne geçilmesi de önem taşıyor. Yine banyoda tasarruflu muslukların kullanılması, dişlerinizi fırçalarken ya da ellerinizi yıkarken musluğun uzun süre açık bırakılmaması su tüketimini azaltan önlemlerin başında geliyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde Kovid-19 salgınının 'insani felakete' dönüşmesinden endişe ediliyor
Dünya genelinde 3 milyar 80 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Araştırma: Kovid-19 evcil kedi ve köpeklerde yaygın görülüyor
Avusturya, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeyi kırmızı listeden çıkardı
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 50 milyonu aştı

Benzer haberler

Tarım ve Orman Bakanlığından suyun verimli kullanılması için rehber

Tarım ve Orman Bakanlığından suyun verimli kullanılması için rehber

'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' kampanyası Guinness rekoru kırdı

Sigara paketlerinin arkasındaki sağlık uyarısı alanı yüzde 85'ten yüzde 100'e çıkarıldı

Marmaris'teki orman yangınında hayatını kaybeden orman işçisinin cenazesi toprağa verildi

Marmaris'teki orman yangınında hayatını kaybeden orman işçisinin cenazesi toprağa verildi
Bakan Pakdemirli: İlk fırsatta yanan ormanlık alanda dikim yapacağız

Bakan Pakdemirli: İlk fırsatta yanan ormanlık alanda dikim yapacağız
Çiğ süt desteği ödemelerine ilişkin esaslar belli oldu

Çiğ süt desteği ödemelerine ilişkin esaslar belli oldu