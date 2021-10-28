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Taksim'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören yapıldı

Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kenan Irtak   | 28.10.2021
Taksim'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören yapıldı Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü / AA

İstanbul

Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde yapılan törene katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarınca anıta çelenk konuldu.

Törene, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, kurum ve kuruluşların yöneticileri ile siyasi partilerinin temsilcileri katıldı.

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