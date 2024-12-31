Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yılbaşı yoğunluğu
Megakentin en önemli buluşma noktalarından Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'nde yeni yıla saatler kala yoğunluk arttı.
İstanbul
Beyoğlu, yılbaşı kutlamalarına katılmak isteyen yerli-yabancı binlerce kişi için bu yıl da ilk tercihlerden biri oldu.
Taksim Meydanı ve çevresindeki kalabalık her geçen saat daha da artarken, İstiklal Caddesi'ni dolduran ziyaretçiler yoğunluk dolayısıyla yürümekte güçlük çekti.
Polis ekipleri, vatandaşların ve turistlerin yılbaşı akşamını huzur içinde geçirmesini sağlamak amacıyla bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Cadde ve meydan girişinde oluşturulan kontrol noktalarında çanta ve üst araması yapıldı. Aramalar sırasında şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi.
Ekiplerin Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki güvenlik önlemleri sürüyor.
İstanbul'da yılbaşı tedbirleri, Taksim'deki Mobil Komuta Merkezi'nden anlık takip ediliyor
İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında Taksim'de kurulan Mobil Komuta Merkezi'nden, 15 binin üzerinde kamera ile kentin her noktası anlık olarak takip ediliyor.
Yeni yıla saatler kala yılbaşı kutlamalarının yoğun olduğu Taksim'de güvenlik önlemleri artırıldı.
Güvenlik tedbirleri kapsamında Gezi Parkı'na İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Mobil Komuta Merkezi tırı kuruldu.
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi sayesinde, İstanbul genelindeki 15 binin üzerinde kamera ile anlık takip yapılabiliyor.
Aynı zamanda helikopter, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve personelin yaka kameraları da komuta merkezine anlık olarak görüntü iletiyor. Böylece polis ekipleri, muhtemel olumsuz durumlara anında müdahalede bulunulabilecek.
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Mobil Komuta Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmaları denetledi.
Yıldız, burada yaptığı açıklamada, gazetecilerin de yeni yılını kutlayarak, "Tüm emniyet teşkilatımız 7/24 şeklinde planlama yaptı. Başta Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy ve Fatih ilçeleri olmak üzere 39 ilçemizde güvenlik tedbirlerimizi aldık. 10 bin 458 ekiple, 55 bin 325 personelimizi 24 saate yayacak şekilde vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yeni yıla girmelerini istiyoruz." diye konuştu.
Daha sonra İstiklal Caddesi'ndeki ekipleri de ziyaret eden Yıldız, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde geniş güvenlik önlemi alındı
Öte yandan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Meydan ve caddeye çıkan her nokta, ekiplerce kontrol ediliyor.
Şüpheli görülen kişilerin, Güven Timlerince durdurulup üst araması yapılmasının ardından Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları da gerçekleştiriliyor.
Ayrıca, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliğine bağlı atlı polisler ile polis köpekleri de İstiklal Caddesi'nde devriye atarak güvenlik önlemlerine destek veriyor.
İstanbul'un işlek cadde ve meydanlarında yılbaşı hareketliliği
Megakentin birçok işlek noktası, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıl kutlamalarının adresi oluyor.
Yeni yıla girilecek saat 00.00 için geri sayım sürerken, kentin bazı noktalarında hareketlilik arttı.
Renkli kutlamalara ev sahipliği yapan Kadıköy'deki Bağdat Caddesi'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da hazırlanan yılbaşı temalı süslemeler vatandaşların ilgisini çekiyor. Caddeye erken saatte gelen vatandaşlar bu noktalarda hatıra fotoğrafı çektiriyor.
Öte yandan, caddenin birçok noktasında güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin de tedbirleri artırdığı görülüyor.
Kadıköy'de yılbaşı kutlamaları kapsamında Altıyol'daki Boğa Heykeli, vatandaşların en çok ziyaret ettiği yerlerden biri oluyor.
Boğa Heykeli ve ışıklandırılmış "2025" yazısı önünde hatıra fotoğrafı çeken vatandaşlar, sevdiklerine çiçek almayı da ihmal etmiyor. Turistler de Kadıköy’ün yılbaşı atmosferine büyük ilgi gösteriyor.
Yılbaşı kutlamaları için uğrak noktalarından biri de Kadıköy Çarşı Meydanı oluyor. Meydandaki işletmelerin süsleme ve ışıklandırmaları vatandaşların ilgisini çekiyor.
Yoğunluk yaşanan bölgelerde polis ekipleri güvenlik önlemlerini artırıyor.
Nişantaşı süslenen caddeleriyle yeni yıla hazır
Yeni yıl hazırlıkları, Nişantaşı sokaklarında renkli görüntülere sahne oluyor. Teşvikiye Caddesi boyunca kurulan ışık tünelleri, ışıklandırılmış ağaçlar ve süslenmiş binalar, yılbaşı atmosferini kente taşıyor.
Şişli Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında sokak müzisyenleri klasik ve caz müzik ezgileriyle vatandaşlara keyifli anlar yaşatıyor.
Müziğin ritmiyle caddenin dört bir yanı hareketlenirken, çevredeki kafeler ve restoranlar da yılbaşı temalı dekorasyonlarıyla dikkati çekiyor.
Alışveriş yapmak, yeni yıl ruhunu yaşamak ve keyifli vakit geçirmek isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği cadde, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin buluşma noktası oldu. Vatandaşlar, yılbaşı için özel olarak hazırlanan ışıklandırmaların altında hatıra fotoğrafı çektiriyor.
Bölgedeki yoğunluğu ve güvenliği sağlamak amacıyla trafik polisleri görev yapıyor. Ekipler, Teşvikiye Caddesi ve çevresinde trafiği kontrol ederek, araç geçişlerini düzenliyor ve yayaların güvenliğini sağlıyor.
Beşiktaş Meydan ve Ortaköy'de yılbaşı yoğunluğu
Beşiktaş Meydanı'ndaki yeni yıl hazırlıkları renkli görüntülere sahne oluyor. Meydanda, süslenen ve ışıklandırılan ağaçların çevresinde sokak müzisyenlerinin performanslarına eşlik eden vatandaşlar ve turistler yeni yıla saatler kala yılbaşı atmosferini yansıtıyor.
Ortaköy Meydanı'na çıkan sokaklar ve caddeler ile bölgedeki ağaç ve binalar yılbaşı kapsamında süslendi. Polis bölgede yoğun güvenlik önlemi alırken, yeni yılı kutlamak isteyen vatandaşlar alanı doldurmaya başladı. Trafik polisleri de caddelerde trafiği kontrol ederek, araç geçişlerini düzenliyor.
Yeni yılı kutlamaya hazırlanan vatandaşlar Akaretler'de de yoğunluk oluşturmaya başladı. Vatandaşlar alanda kurulan dev çam ağacı önünde fotoğraf çektiriyor.
Kentin en kabalık noktalarından Bakırköy'de de yeni yıl kutlaması için hazırlıklar tamamlandı. İlçenin meydan, cadde ve sokakları belediyenin yaptığı yılbaşı temalı ışıklandırma çalışmalarıyla renkli bir görünüme büründü. Yeni yıla burada girmek için geldikleri meydanda görsel bir şölenle karşılaşan vatandaşlar, saat 00.00'ı bekliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.