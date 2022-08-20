Tahıl sevkiyatı kapsamında 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ukrayna Çernomorsk Limanı'ndan 2 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna Çernomorsk Limanı'ndan 2 gemi daha hareket etti." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca Ukrayna'dan gelen ve Ukrayna'ya gidecek olan 2 geminin de bugün İstanbul'un kuzeyinde denetleneceği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.