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Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından Diyanet İşleri Başkanlığına ödül

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen hac organizasyonuna ödül verildi.

Yusuf Soykan Bal  | 19.06.2024 - Güncelleme : 19.06.2024
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından Diyanet İşleri Başkanlığına ödül

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke'de Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Lebbeytüm Ödül Töreni"ne katıldı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından, Bakanlık yerleşkesinde gerçekleştirilen törende, Diyanet İşleri Başkanlığı "En Disiplinli Hac Organizasyonu" kategorisinde birinciliğe layık görüldü.

Erbaş, ödülü, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik Er Rabia'nın elinden aldı.

Törende Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü ile Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz da bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığına geçen yıl aynı törende "Hacılarına En Fazla Hizmet Çeşitliliği Sunan Hac Organizasyonu" kategorisinde birincilik ödülü verilmişti.

Türkiye, 8-11 Ocak 2024'te Cidde'de düzenlenen hac fuarında da İslam ülkeleri hac organizasyonlarının 2024 yılı haccına hazırlık, fuara katılım ve etkili hizmet sunumu yönleriyle yapılan değerlendirme sonucunda "En etkin ülke" kategorisinde birincilik ödülünü almıştı.

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