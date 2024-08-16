Suriye'nin Hama şehrinde 3 dakika arayla iki deprem oldu: Sarsıntılar Hatay ve Gaziantep'te de hissedildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin Hama şehrinde 3 dakika arayla 5,2 ve 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı, Hatay ve Gaziantep'te de hissedildi.
Ankara
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13,15'te merkez üssü Suriye'nin Hama şehri olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin Hatay'ın Yayladağ ilçesine 119,90 kilometre mesafede gerçekleştiği belirlendi.
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Hama'da saat 13.18'de ise 4,2 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Bu depremin ise Hatay'ın Altınözü ilçesine 107,25 kilometre mesafede olduğu kaydedildi.
Depremlerin 7,16 ve 7,1 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.
Sarsıntı, Hatay ve Gaziantep'te de hissedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.