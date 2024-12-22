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Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera: Dost ülke Türkiye, devrimin başından beri Suriye halkının yanında durdu

Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera, "Dost ülke Türkiye, devrimin başından beri Suriye halkının yanında durdu." dedi.

Mahmut Geldi, Ethem Emre Özcan  | 22.12.2024 - Güncelleme : 22.12.2024
Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera: Dost ülke Türkiye, devrimin başından beri Suriye halkının yanında durdu

ŞAM/ANKARA

Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera, "Dost ülke Türkiye, devrimin başından beri Suriye halkının yanında durdu." dedi.

Şera, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmet eş-Şera, yabancı bir devlet adamıyla düzenlediği ilk ortak basın toplantısında, Suriye'de yeni bir dönemin başlangıcında Bakan Fidan'ı memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Şera, "Dışişleri Bakanı Fidan ile Suriye'nin geleceğini görüştük. Sayın Bakan'la Suriye'nin geleceğine dair zorlukları ve konuları etraflıca konuştuk. Suriye'nin gelecekte nasıl olacağını görüştük." dedi.

Komşu ülkelerin çoğunun kendilerine olan olumlu yaklaşımlarını ele aldıklarını ifade eden Şera, "Gelecekte hükümetin güçlü olmasını konuştuk. Özellikle de Savunma Bakanlığının önemi ve silahların sadece devletin kontrolünde kalmasını ele aldık. Devlet dışında herhangi bir grubun elinde silahın olamaması gerekir." dedi.

Şera, Türkiye ve Suriye arasındaki stratejik ilişkilerin ilerleyen günlerde nasıl gelişeceğini de ele aldıklarını bildirerek, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve toplumsal stratejik ilişkilerin altını çizdi.

Bakan Fidan'ın, Suriye'nin yeniden kalkınması için Türkiye'nin yardım etmeye hazır olduğunu belirttiğini aktaran Şera, "Dost ülke Türkiye, devrimin başından beri Suriye halkının yanında durdu. Suriye de bunu unutmayacak ve iki ülke arasında stratejik ilişkiler kurulacak." dedi.

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şera, "Gerek bizim kontrolümüzdeki gerek PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde, hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmemiz mümkün değil." açıklamasında bulundu.

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