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Sudan'a insani yardım malzemesi ulaştıracak gemi Mersin'den uğurlandı

Sudan'a ulaştırılması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde hazırlanan 2 bin 408 ton insani yardım malzemesini taşıyan gemi, Mersin Uluslararası Limanı'ndan yola çıktı.

Eren Bozkurt  | 13.07.2024 - Güncelleme : 13.07.2024
Sudan'a insani yardım malzemesi ulaştıracak gemi Mersin'den uğurlandı Fotoğraf: Eren Bozkurt - AA

Mersin

Sudan'da süren insani kriz nedeniyle AFAD koordinasyonunda, Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık malzemelerinden oluşan 2 bin 408 ton yardım malzemesi, rıhtımdaki "Sardes" adlı gemiye yüklendi.

AFAD Başkanı Okay Memiş, limanda düzenlenen uğurlama töreninde, çalışmaya katkı sunan bağışçılara teşekkür etti.

Yardımların içeriğini anlatan Memiş, "Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği 160 ton ilaç ve tıbbi malzeme, 128 ton kıyafet, 90 ton hijyen malzemesi, 44 ton battaniye ve çeşitli barınma malzemelerinin gönderimini planladık. İnşallah gemi 19-21 Temmuz gibi Sudan'a varacak." diye konuştu.

Memiş, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm ülkelere yardım eli uzattığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sudan'da bir süredir devam eden iç çatışmalar ve kuraklık sebebiyle yaklaşık 8 milyon insan yerlerinden, yurtlarından vazgeçmek durumunda kaldı. Bu çatışma ortamının bir an evvel bitmesini diliyoruz. Kuraklıktan etkilenen ve yardımımıza müracaat eden Sudanlı kardeşlerimizin inşallah yanında olacağız."

Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarına da değinen Memiş, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 13 askeri uçak gemisi ve 12 gemiyle yaklaşık 60 bin ton insani yardım malzemesini de Filistin'e, Gazze'ye gönderdik. İnsani yardımları Mısır Büyükelçiliğimiz, Mısır Kızılayımız ile birlikte yürütmeye devam ediyoruz ancak Refah Sınır Kapısı'ndan daha fazla insani yardım malzemesi gidiyordu. Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan giden insani yardım malzemelerinin çok yeterli olduğunu düşünmüyoruz. İsrail hükümetinin gösterdiği bu zalim tutuma karşı onları hem uluslararası arenada baskı altına tutmak hem bu yardımlarımıza devam etmek istiyoruz."

Konuşmanın ardından gemi, okunan dualar eşliğinde Port Sudan Limanı'na uğurlandı.

Törene, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı da katıldı.

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