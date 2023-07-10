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Srebrenitsa kurbanları, katliamın 28. yılında Etimesgut Türk Tarihi Müzesi'nde anıldı

Srebrenitsa Katliamı'nın 28. yılında, hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.

Neriman Senanur Torun  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
Srebrenitsa kurbanları, katliamın 28. yılında Etimesgut Türk Tarihi Müzesi'nde anıldı

Ankara

Ankara Etimesgut Türk Tarihi Müzesi'nde, Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (BİSAV) tarafından düzenlenen etkinlik, 1995'te yaşanan Srebrenista Katliamı'nı anlatan video gösterimiyle başladı.

Anma töreninde konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegovic'in, "Ne yaparsanız yapın soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır." sözünün önemine vurgu yaparak, bu katliamları unutturmayacaklarını söyledi.

"Sesimizin Türkiye'de duyulması, dünyada duyulması demek"

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç de katliamın kurbanlarının yanı sıra soykırımı yaşayıp hayatta kalan ve savaşan insanları anmak ve hatırlatmak istediklerini dile getirdi. Alagiç, "Kendilerinin her türlü desteğe ihtiyacı var. Sesimizin Türkiye'de duyulması, dünyada duyulması demek. Her yıl Srebrenitsa anması yaptığınız için ve kurbanların anısına sahip çıktığınız için teşekkür ediyorum." diye konuştu. Duygu dolu anlar yaşayan Büyükelçi Alagiç, 8372 sayısını unutmamak gerektiğini belirterek, katliamlarda hayatını kaybeden bütün şehitleri andı.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ise Türk tarih müzesinin, bugün anlamlı bir güne tanıklık ettiğine dikkati çekerek, Srebrenitsa Katliamı'nın yanı sıra her türlü katliamı kınadıklarını vurguladı.

Demirel, "Düşman fırsatını bulduğunda tepemize çökebilir. Bizim bizden sonraki neslimizi bilinçli yetiştirmemiz gerekiyor. Türk tarih müzesinin de açılış amacı budur. Burası bir üniversitedir, okuldur. Ecdadının ne yaşadığını bilen ve bunun için bir olan geleceği inşa etmek durumundayız." ifadesini kullandı.

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