Dolar
33.91
Euro
37.79
Altın
2,514.93
ETH/USDT
2,590.50
BTC/USDT
59,395.00
BIST 100
9,982.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sosyal medyada "yürüyen adam" olarak bilinen kişi evinde ölü bulundu

Pendik'te, D-100 kara yolunun kenarında yürüyüş yaptığı anlara ait görüntüleriyle kamuoyunda "yürüyen adam" olarak yer alan kişi evinde ölü bulundu.

Zafer Arslan  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
Sosyal medyada "yürüyen adam" olarak bilinen kişi evinde ölü bulundu Fotoğraf: Zafer Arslan/AA

İstanbul

Kavakpınar Terzi Sokak'taki bir evden kötü kokular gelmesi üzerine adrese giren itfaiye ve polis ekipleri, bir kişiyi hareketsiz halde buldu.

Yapılan incelemede, kişinin Selami Salman olduğu ve hayatını kaybettiği anlaşıldı. Salman'ın cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Cenazenin yarın Kavakpınar Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

D-100 kara yolunda Tuzla ve Maltepe arasında yürüyüş yaptığı anlara ait görüntüleri "yürüyen adam" olarak sosyal medyada paylaşılan Salman'ın, yaşadığı bir kazanın ardından sürekli kara yolunda yürüdüğü belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sosyal medyada "yürüyen adam" olarak bilinen kişi evinde ölü bulundu
Göç İdaresi Başkanlığı, "Türkiye'de 7 milyon Suriyeli ve 13 milyon yabancı olduğu" iddiasını yalanladı
Fatih'te sahipsiz köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden Ayhan Özçelik'in raporuna ulaşıldı
DMM, "Ege Sahili'nde 'yeşil Komodo ejderi' görüldü" iddiasını yalanladı
Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşı Veldkamp ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Sosyal medyada "yürüyen adam" olarak bilinen kişi evinde ölü bulundu

Sosyal medyada "yürüyen adam" olarak bilinen kişi evinde ölü bulundu

Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan vefat etti

Pendik'te iş makinesi operatörünün bayrak hassasiyeti kamerada

Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkım çalışması devam ediyor

Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkım çalışması devam ediyor

Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkımına başlandı

Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkımına başlandı
Vali Gül Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binayı inceledi

Vali Gül Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binayı inceledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet