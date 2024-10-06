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Gündem

Sosyal medyada halkı yanıltıcı paylaşımda bulunan 1 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, E.N.B. adlı çocuğun şantaja maruz kaldığı sözde görüntüleri, halkı yanıltıcı şekilde internet üzerinden yayımlayan T.D. isimli 18 yaşındaki şahsın, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını bildirdi.

Mümin Altaş  | 06.10.2024 - Güncelleme : 06.10.2024
Sosyal medyada halkı yanıltıcı paylaşımda bulunan 1 kişi gözaltına alındı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Siber Daire Başkanlığının, bir kız çocuğunun sosyal medyadaki bir program üzerinden tehdit edildiğine dair paylaşılan videodaki görüntüleri incelediğini ve videonun kurgu olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Yerlikaya, İzmir Emniyet Müdürlüğünün, E.N.B adlı çocuğu adresinde muhafaza altına aldığını, ifade işlemlerinin psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından gerçekleştirileceğini aktardı.

E.N.B'nin tehdit ve şantaja maruz kaldığı sözde görüntüleri, halkı yanıltıcı şekilde internet üzerinden yayımlayan ve dezenformasyon yapan T.D. adlı 18 yaşındaki şahsın ise Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını bildiren Yerlikaya, şunları paylaştı:

"Aziz milletimizi sosyal medya üzerinden yapılan provokatif paylaşımlara, algı çalışmalarına karşı bir kez daha uyarmak istiyorum. Siber devriyelerimiz, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan, algı çalışması yürüten, halkımız arasında kin ve düşmanlık tohumları ekmeye çalışanların her an ensesindedir. Bu tür paylaşım yapanları tek tek yakalayacağız."

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