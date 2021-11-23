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Sonbaharın son günleri eski payitahtı hazan renklerine boyadı

Sonbaharın son günlerinde özellikle nehirler boyu ve kentin sayfiye yerleri hazan mevsiminin renklerine büründü.

Salih Baran   | 23.11.2021
Sonbaharın son günleri eski payitahtı hazan renklerine boyadı Fotoğraf: Salih Baran - Anadolu Ajansı

Edirne

Havaların iyiden iyiye soğuduğu, Balkanlar'dan gelen ayazın ara ara kendini hissettirmeye başladığı Edirne'de sonbaharda renk cümbüşü yaşanıyor.

Kış mevsimine göz kırpan sonbahar özellikle Tunca ve Meriç nehir boyundaki ağaçların yapraklarını dökmeden sarıya boyadı.

Merhum şair Beyazıt Sansı'nın şiirinde "Meriç, Tunca, Arda üç güzel kardeş/Var mıdır dünyada sizden güzel eş" dediği gibi, Balkanlar'ın havasını getiren üç nehir, suyuna düşen hazan yapraklarını da ardından gelecek kışa yol açar gibi götürüyor.

Kentin sayfiye yerlerinden Karaağaç Mahallesi, sonbaharın vazgeçilmezleri arasında yerini alırken, sarı yaprakların yorgan gibi kapladığı Kent Ormanı fotoğraf tutkunlarının gözdesi oluyor.

Kışa az bir zaman kala doğa, sonbahar renklerini kar beyazına terk edeceği güne kadar konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

Soğuk havanın giriş kapısı konumundaki Edirne, sonbaharın son günlerinde Balkanlar'dan gelecek soğuk havaya göz kırpıyor.

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