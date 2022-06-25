SOLOTÜRK, İzmit'in kurtuluşunun 101. yıl dönümünde gösteri uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, İzmit'in kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yaptı.
Kocaeli
Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili semalarındaki uçuş, yoğun ilgi gördü.
Çok sayıda kişi, yaklaşık 20 dakika süren gösteriye alkışlarıyla eşlik etti.
Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla görüntüledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.