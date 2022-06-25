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SOLOTÜRK, İzmit'in kurtuluşunun 101. yıl dönümünde gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, İzmit'in kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yaptı.

İbrahim Aktaş   | 25.06.2022
SOLOTÜRK, İzmit'in kurtuluşunun 101. yıl dönümünde gösteri uçuşu yaptı Fotoğraf: İbrahim Aktaş/AA

Kocaeli

Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili semalarındaki uçuş, yoğun ilgi gördü.

Çok sayıda kişi, yaklaşık 20 dakika süren gösteriye alkışlarıyla eşlik etti.

Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla görüntüledi.


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SOLOTÜRK, İzmit'in kurtuluşunun 101. yıl dönümünde gösteri uçuşu yaptı

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