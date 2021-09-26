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Sivas'ta gençlerin hazırladığı dekoratif saksılar köy okullarını süsleyecek

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren gençlerin, gönüllülük esasıyla tasarladığı rengarenk saksılar, köy okullarına hediye edilecek.

Serhat Zafer   | 26.09.2021
Sivas'ta gençlerin hazırladığı dekoratif saksılar köy okullarını süsleyecek Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

Sivas'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi'nde hayata geçirilen proje kapsamında gönüllü gençlerin hazırladığı dekoratif saksılar köy okullarına hediye edilecek.

Akdeğirmen Mahallesi'nde bulunan Gençlik Merkezi'nde gönüllü olarak görev alan 18 genç, boş zamanlarında saksıları, boya ve çeşitli malzemelerle dekoratif ürünlere dönüştürüyor.

Gençlerin tasarladığı rengarenk saksılar köy okullarını süsleyecek.

Gençlik Merkezi'nde gençlik lideri olarak görev yapan Gamze Yanardağ, AA muhabirine, projenin Güzel Sanatlar Kulübü bünyesinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Gönüllü gençlerle şekillendirdikleri ve renklendirdikleri saksıları köy okullarına hediye edeceklerini belirten Yanardağ, "Projeye yeni başladık ve şu ana kadar 8 saksımız oldu. Devamını getireceğiz." dedi.

Yanardağ, haftada 2 gün çalıştıklarını anlatarak, "Haftada 3 gün şeklinde ilerleterek, daha fazla gönüllü gencimizle daha çok köy okuluna ulaşabilmek için fazla sayıda saksı yapacağız. 18 gönüllü gencimiz projede aktif olarak yer alıyor. İlerleyen günlerde köy okullarımızın sayısına göre de sayımız çoğalacak." diye konuştu.

Projede Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümü öğrencilerinin de yer aldığını aktaran Yanardağ, şunları kaydetti:

"Önemli olan bu projede yer almak, bu mutluluğu, sevinci hep birlikte yaşamak. Proje fikri benden çıktı ama gönüllü gençlerimizin desteğiyle daha güzel şekil aldı. Projeyi, araştırdığım sonuçlar neticesinde şekillendirdim."

"Keyifli ve farklı bir proje"

Gönüllü gençlerden üniversite öğrencisi Kübra Çiçek, projede görev almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Projenin çok anlamlı olduğunu aktaran Çiçek, "Kırsal bölgelerdeki kardeşlerimizin okullarını daha keyifli ve süslü hale getirebilmek için keyifli şekilde çalışıyoruz. Keyifli ve farklı bir proje." ifadelerini kullandı.

Samet Batuhan Güler de yaklaşık 10 yıldır Gençlik Merkezi'ndeki faaliyetlere katıldığını söyledi.

Müzik öğretmenliği bölümünde okuduğunu dile getiren Güler, "Amacımız köy okullarında okuyan çocukların hayallerini biraz daha geliştirmek. Bunun için de buradaki gönüllü arkadaşlarımızla aklımıza böyle bir fikir geldi. Bundan sonra da inşallah bu projeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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