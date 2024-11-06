Dolar
34.26
Euro
36.69
Altın
2,698.61
ETH/USDT
2,640.90
BTC/USDT
74,315.00
BIST 100
8,871.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sivas'ta arazide bulunan bebek cesedini mezarlıktan yabani hayvanlar çıkartmış

Sivas'ta pazar günü arazide bulunan bebek cesedinin yabani hayvanlar tarafından mezardan çıkarıldığı tespit edildi.

Serhat Zafer, Halife Yalçınkaya  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
Sivas'ta arazide bulunan bebek cesedini mezarlıktan yabani hayvanlar çıkartmış

Sivas

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesinde 3 Kasım 2024'te hareketsiz halde bulunan ve bazı uzuvları olmadığı tespit edilen bebek cesediyle ilgili çalışmasını tamamladı.

Polisler olayın yaşandığı bölgede ve Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan güvenlik kameralarını uzun süre inceledi.

Yapılan incelemelerde bebek cesedinin Şehitlik Caddesi Garnizon Şehitliği karşısı eski çocuk mezarlığından yabani hayvan tarafından çıkartılarak Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesine götürüldüğü belirlendi.

Polisler, bebeğin babası M.A'ya ulaşarak savcılık talimatıyla mezarı kazdı. Mezarda, bebek cesedine ulaşılamadı.

Ailenin 2010 yılında ölü doğan bebeklerinin mezarına 16 Ekim 2024'te yine ölü dünyaya gelen bebeklerini defnettikleri öğrenildi.

Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesinde 3 Kasım 2024'te hareketsiz halde bebek bulunmuş, yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenmişti. Kimliği belirlenemeyen erkek bebeğin cesedinden alınan bazı parçalar, Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Sivas'ta arazide bulunan bebek cesedini mezarlıktan yabani hayvanlar çıkartmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT Devlet Başkanları Zirvesi'ne özel hatıra parayı liderlere hediye etti
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen kamyon ulaşımı aksattı
Türkiye rüzgar enerjisi endüstrisinin 2035'te 8 milyar dolar büyüklüğe ulaşabileceği öngörülüyor

Benzer haberler

Sivas'ta arazide bulunan bebek cesedini mezarlıktan yabani hayvanlar çıkartmış

Sivas'ta arazide bulunan bebek cesedini mezarlıktan yabani hayvanlar çıkartmış

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda yakalanan 19 şüpheli tutuklandı

Sivas'ta üniversite öğrencisinin kargayla görüntüleri gülümsetti

Sivas'ta öğrenciler Cumhuriyet'in ilanını duyuran temsili gazete dağıttı

Sivas'ta öğrenciler Cumhuriyet'in ilanını duyuran temsili gazete dağıttı
Yakınlarına bile söyleyemediği meme kanseriyle mücadele ediyor

Yakınlarına bile söyleyemediği meme kanseriyle mücadele ediyor
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasının 18 aylık kronolojisi

"Yenidoğan çetesi" soruşturmasının 18 aylık kronolojisi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet