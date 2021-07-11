Şırnaklılar terörden temizlenen Cudi Dağı'nın Sefine bölgesinde 40 yıl sonra festival heyecanı yaşadı
Şırnak'ta vatandaşlar, terörden temizlenen Cudi Dağı'nın Sefine bölgesinde 40 yıl sonra düzenlenen festivale katılmanın mutluluğunu yaşadı.
Şırnak
Şırnak'ta, Hazreti Nuh'un gemisinin karaya oturduğu yer olarak bilinen Cudi Dağı'ndaki Sefine bölgesinde festival düzenlendi.
Vatandaşlar, 40 yıl sonra, terörden temizlenerek huzurun tesis edildiği alanda, valilik, belediye, Şırnak Üniversitesi ile Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla düzenlenen festivale katıldı.
Sefine bölgesinde arbane eşliğinde yürüyüş gerçekleştiren vatandaşlar, ardından Nuh’un gemisinin karaya oturduğu yer olarak kabul edilen alanda şükür namazı kıldı, dua etti.
"Gelecek nesillerimize birliği, beraberliği bırakıyoruz"
Festivalin açılış törenine telefonla bağlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün bölgede tarihi bir buluşmanın gerçekleştiğini belirterek, bunun için çok beklendiğini söyledi.
Bakan Soylu, Şırnak Valisi ve Şırnaklıların bugün Sefine'de olduğuna işaret ederek, "Birlikteliğin, medeniyetin bize emanet ettiği değerin, kardeşliğin bir temsilini gerçekleştiriyorlar. Bizim için çok kıymetli. Gelecek nesillerimize şükürler olsun ki kavgayı bırakmıyoruz. Gelecek nesillerimize birliği, beraberliği bırakıyoruz. Cenab-ı Allah'ın bizde gördüğü en güzel nitelik birliktir, tevhittir. İnşallah hep birlikte bunu geleceğe taşıma konusundaki irademizi ortaya koyacağız." dedi.
Soylu, "Burada da en mutlu olan bilmenizi istiyorum ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Devletin yöneticileri ülkenin 24 saat huzur içerisinde olmasını ister. Bundan daha fazla ne isteyelim ki? Allah'a hamdolsun, minnettarız hepinize. Bu huzuru sağlayan şehitlerimize, gazilerimize, yöneticilerimize ve bunun kıymetini bilip, bu ülke için dua eden herkese, kardeşliğimize, birliğimize minnettar ve duacıyız. Orada bulunmanızdan mutluyuz, memnunuz. Nice nesiller, evlatlar gelsin, Sefine'yi kendine yurt etsinler, o festivallerde birlik ve beraberlikle birbiriyle kucaklaşsınlar. Allah sizden razı olsun. Şırnak, barışın, kardeşliğin, hoşgörünün şehridir, şehri olmaya devam etsin." şeklinde konuştu.
"Cudi insanlık tarihine ev sahipliği yapıyor"
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cudi'ye çıkmak ve Cudi'de etkinlik yapmanın herkesi derinden etkilediğini söyledi.
"Alana indiğimiz andan itibaren dikkatle baktım da herkesin gözleri nemliydi, duyguluydu, yüzünde tebessüm vardı. Ne mutlu yüce Allah bize bugünleri yaşattı. Şükürler olsun. Cudi insanlık tarihine ev sahipliği yapıyor." diyen Pehlivan, Cudi'nin, ziyaret ve festival geleneğinin en eski örneğini teşkil ettiğini belirtti.
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Cudi'ye çıkalım, festival yapalım.' sözlerini emir telaki ettik. Hemen çalışmaları başlattık. Çalışmaları kahraman jandarmamızın eşliğinde yaptık." ifadelerini kullanan Pehlivan, Özel İdare ve yüklenici firmaların üzerlerine düşeni yaptığını bildirdi.
"Cudi Dağı'nın 'Milli Park' ilan edilmesi için çalışmalar başlatıldı"
Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da heyecanlı ve coşkulu olduklarını aktardı.
Yarka, "1700 yıllık bir geleneği, atalarımızın bıraktığı kültürel mirası yeniden canlandırmanın haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Tam 40 yıl sonra yine barış, birlik ve beraberlik içinde Sefine-i Nuh'tayız." diye konuştu.
Terör örgütünün Cudi Dağı ve çevresindeki saldırılarından dolayı 40 yıldır erteledikleri, geçmişte her yıl temmuz ayında yapılan "Cudi Festivali"ni, kahraman güvenlik güçlerinin bölgeyi teröristlerden temizlemesi sayesinde bugün yerinde, birlik ve beraberlikle gerçekleştirdiklerine işaret eden Yarka, şunları kaydetti:
"Tüm dinler için kutsal sayılan Cudi'yi tarihsel kimliğini korumak ve inanç turizmine açmak için Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin ilimizi ziyaretinde yapmış olduğumuz görüşme neticesinde, Hz. Nuh'un mekanı Cudi Dağı'nın 'Milli Park' olarak ilan edilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı müjdesini aldık. 1980'li yıllara kadar kadim geleneğimiz olan ve her yıl bu ayda kutlanan festivalimizi Allah'ın izniyle tekrar canlandırdık. Her geçen yıl daha da coşkuyla kutlayacağız. Şimdiden önümüzdeki yıl için din, dil, ırk farkı gözetmeksizin bütün insanları bizimle bu coşkuyu yaşamaya davet ediyoruz."
Konuşmaların ardından balon ve güvercin uçuruldu, geminin karaya oturduğuna inanılan bölgede namaz kılındı.
Dengbejlerin sunduğu müzik dinletisinin ardından aşure ikramı yapıldı, bereket duası okundu.
Vatandaşlardan Şahin Ürper, yaptığı açıklamada, terörden temizlenen alana yıllar sonra gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Cudi Dağı Sefine bölgesine çıkma hayalinin gerçekleştiğini aktaran Ürper, "Dedelerimizden öğrendiğimiz 7 defa burayı ziyaret edenin bir hac sevabı kazandığıdır. Benim hep hayalimdi Cudi Dağı Sefine bölgesine çıkmak, bugün gerçekleşti ve çok mutluyum. Sanki Mekke'deyim, Medine'deyim, Kudüs'teyim. Burada yeniden doğmuş gibi bir his var içimde. Bize buraları açan, gelmemize vesile olan güvenlik güçlerimize devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Allah huzurumuzu daim eylesin." diye konuştu.
Ürper, oluşan huzur ve güven ortamına herkesin sahip çıkması gerektiğini belirtti.
İzzet Erkan da hayatında ilk kez Cudi Dağı’na gelmenin heyecanını yaşadığını dile getirerek, buna vesile olan tüm yetkilere teşekkür etti.
Bedia Atan ise Kürtçe yaptığı konuşmada, "Hayaldi, gerçek oldu. Hep buraya gelmek istiyorduk, bugün Allah nasip etti, çok mutluyuz, sevinçliyiz. Sanki hacca gitmiş gibi heyecan yaşadık. İnanıyoruz ki bu huzur devam edecek, hep böyle birlik, beraberlik içerisinde güzel günlerimiz olacak. Allah huzurumuzu daim eylesin. Umut ediyoruz ki her yıl buraya ziyaretler gerçekleştireceğiz." dedi.
Bölgede hatıra fotoğrafı çeken vatandaşlar, aşure yedi, festival alanında müzik eşliğinde halay çekti.
Cudi Dağı havai fişeklerle aydınlandı
Akşam saatlerinde ise Cumhuriyet Meydanı'nda yerel sanatçılar müzik dinletisi sundu.
Daha sonra Cudi Dağı bölgesinde huzur ve güven ortamının nişanesi olarak havai fişek gösterisi yapıldı.
Vatandaşlar havai fişek gösterisini cep telefonlarıyla da kaydetti.
Vatandaşlardan Zehra Çam, Şırnak halkının terör olaylarından dolayı 40 yıl sonra ilk defa Cudi Dağı'na çıktığını belirterek, "Şırnak halkı için önemli bir olay. Bu festival bizim için çok önemliydi ve çok güzel oldu. Festivalin düzenlemesinde emeği geçen Valimiz Ali Hamza Pehlivan'a ve Belediye Başkanımız Mehmet Yarka'ya teşekkür ediyoruz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.