Şırnak kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Van İl Jandarma Komutanlığının istihbaratı üzerine Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca, "Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu" kapsamında, Beytüşşebap ilçesi kırsalında operasyon düzenlendiğini belirtti.
İKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ🇹🇷— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 22, 2023
Van İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari faaliyetler neticesinde;
Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızın Beytüşşebap kırsalında icra ettiği Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu kapsamında; 2 TERÖRİST SİLAHLARIYLA… pic.twitter.com/Nr5IEwxXy1
Operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini kaydeden Yerlikaya, "Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.