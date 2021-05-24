Eren-13 operasyonlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonlarında, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Cudi Dağı bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sorumluluğunda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando timlerince icra edilen operasyonda çıkan çatışmada, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.