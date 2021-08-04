Eren-13 operasyonları kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Operasyonları kapsamında, Siirt-Pervari ilçe Herekol Dağı kırsalında 2 bölücü örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Siirt-Pervari ilçe Herekol Dağı kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince operasyon düzenlendi.
J-SİHA ve taarruz helikopterinin yanı sıra Hava Kuvvetlerinin desteğiyle yürütülen operasyonda 2 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.