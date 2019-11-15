Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır Görese Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Diyarbakır Görese Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Görese Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.