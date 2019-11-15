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Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Görese Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Aykut Karadağ   | 15.11.2019
Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Diyarbakır Görese Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Görese Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

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