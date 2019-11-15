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İstanbul Havalimanı'nda 'ara tatil' yoğunluğu

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında ilk ara tatilin başlaması nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yolcu hareketliliği yaşanıyor.

İzzet Taskiran   | 15.11.2019
İstanbul Havalimanı'nda 'ara tatil' yoğunluğu

İstanbul

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında ilk ara tatilin başlaması nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yolcu hareketliliği yaşanıyor.

Ara tatili yurt içi ve dışında değerlendirmek isteyen yolcular nedeniyle öğle saatlerinden itibaren iç hatlar terminalinde yoğunluk oluştu. Terminal girişlerinde kontrolden geçen yolcular, kontuarlarda bilet işlemlerini gerçekleştirdi.

Kontuarlar ile terminal girişlerindeki yoğunluğun azalması için görevliler de bazı önlemler aldı.

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