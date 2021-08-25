Eren-13 operasyonlarında iki terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak'ta iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Markoz Deresi bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde operasyon düzenlendiği belirtildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince, J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde yapılan operasyonda, iki bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.