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Eren-13 operasyonlarında iki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak'ta iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Sertaç Bulur   | 25.08.2021
Eren-13 operasyonlarında iki terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Markoz Deresi bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde operasyon düzenlendiği belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince, J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde yapılan operasyonda, iki bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedildi.

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