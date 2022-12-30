Dolar
18.72
Euro
19.93
Altın
1,821.29
ETH/USDT
1,191.30
BTC/USDT
16,523.00
BIST 100
5,514.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sıla Şentürk'ün babası mahkeme kararını değerlendirdi: Gereken cezayı aldı, en azından içimiz ferahladı

Giresun'da bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk, katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek'in ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını değerlendirdi.

Gültekin Yetgin   | 30.12.2022
Sıla Şentürk'ün babası mahkeme kararını değerlendirdi: Gereken cezayı aldı, en azından içimiz ferahladı Fotoğraf: Gültekin Yetgin - AA

Giresun

Giresun'da bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk, AA muhabirine, yaşadıklarının tarifi olmayan bir acı olduğunu söyledi.

"Gereken cezayı aldı, ölen geri gelmez ama en azından içimiz ferahladı." diyen Şentürk, şunları kaydetti:

"Söylemek istediklerimiz bunlar. İnşallah bu tür olaylar bir daha olmaz, bir Sıla gitti, bir Sıla daha gitmesin. Adalet gereğini yaptı, her zaman adalete inanmıştık. Sıla kızımızı kaybettik, üzgünüz. Fotoğrafı evimizin duvarında asılı. Bu tür olayların biteceğini çok da zannetmiyorum ama inşallah biter, inşallah sonu gelir, temennim bu yönde. Söylenecek de çok bir şey yok adalet yerini buldu."

Bekir Şentürk, kendilerine bu süreçte destek olan Adalet Bakanlığı, Giresun Valisi Enver Ünlü, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve davanın avukatlarına teşekkür etti.

Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen duruşmada mahkeme heyeti, Hüseyin Can Gökçek'e maktul Sıla Şentürk'e yönelik eylemi nedeniyle "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, sanığın cezasında haksız tahrik indirimi uygulamamıştı.

Olay

Ankara'dan Giresun'a gelerek, 16 Şubat'ta ailesiyle yaşadığı Yalı Mahallesi'ndeki evinde Sıla Şentürk'ü bıçakla öldüren Hüseyin Can Gökçek, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanmıştı.

Gökçek, mağdura yönelik "cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlamasıyla bir davadan daha yargılanıyor. Bu davanın gelecek duruşması, Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 23 Ocak 2023'te görülecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sıla Şentürk'ün babası mahkeme kararını değerlendirdi: Gereken cezayı aldı, en azından içimiz ferahladı
Hızlı tren altyapı çalışmaları nedeniyle kapatılan tarihi Tunca Köprüsü trafiğe açıldı
Türkiye ve dünya gündemi
Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine açıldı

Benzer haberler

Sıla Şentürk'ün babası mahkeme kararını değerlendirdi: Gereken cezayı aldı, en azından içimiz ferahladı

Sıla Şentürk'ün babası mahkeme kararını değerlendirdi: Gereken cezayı aldı, en azından içimiz ferahladı

Sıla Şentürk'ün katil zanlısı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

Ankara'daki "Gezi davası"nda karar açıklandı

Yargıtay, FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası kararını kısmen bozdu

Yargıtay, FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası kararını kısmen bozdu
Mahkeme çalınan karttan para çekilmesinde bankayı "kusurlu" buldu

Mahkeme çalınan karttan para çekilmesinde bankayı "kusurlu" buldu
AB mahkemesi, Airbnb'nin bilgi paylaşması ve vergi ödemesine hükmetti

AB mahkemesi, Airbnb'nin bilgi paylaşması ve vergi ödemesine hükmetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet