Sibergöz-7 Operasyonu'nda 52 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 10 ilde düzenlenen Sibergöz-7 Operasyonu'nda yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına karışan 52 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Ankara
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İzmir merkezli Balıkesir, Manisa, Eskişehir, Mardin, Mersin, Kocaeli, Bursa, Burdur ve Hakkari'de eş zamanlı Sibergöz-7 Operasyonu'nun düzenlendiğini belirtti.
Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik İzmir Merkezli 1️⃣0️⃣ ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-7” operasyonunda 5️⃣2️⃣ şüpheli… pic.twitter.com/tHLOlVMcBO— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 25, 2023
Operasyonda yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarını işleyen 52 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, "Şüphelilerin, İzmir'de çalışan yerel bir gazeteciden bahse konu olan ve yasa dışı yollarla edinilen bilgiyi aldıkları, bu bilgileri oluşturdukları örgüte aktardıkları alt liglerde oynayan 2 futbolcunun da panel ve para yönetiminde görevli oldukları tespit edildi." ifadelerini kullandı.
Aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulduğunu aktaran Yerlikaya, operasyonu düzenleyen polisleri tebrik etti.
Yerlikaya, operasyon görüntülerini de paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.