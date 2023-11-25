Dolar
28.87
Euro
31.59
Altın
2,001.02
ETH/USDT
2,087.40
BTC/USDT
37,779.00
BIST 100
7,959.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sibergöz-7 Operasyonu'nda 52 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 10 ilde düzenlenen Sibergöz-7 Operasyonu'nda yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına karışan 52 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 25.11.2023 - Güncelleme : 25.11.2023
Sibergöz-7 Operasyonu'nda 52 şüpheli yakalandı

Ankara
25.11.2023


Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İzmir merkezli Balıkesir, Manisa, Eskişehir, Mardin, Mersin, Kocaeli, Bursa, Burdur ve Hakkari'de eş zamanlı Sibergöz-7 Operasyonu'nun düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarını işleyen 52 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, "Şüphelilerin, İzmir'de çalışan yerel bir gazeteciden bahse konu olan ve yasa dışı yollarla edinilen bilgiyi aldıkları, bu bilgileri oluşturdukları örgüte aktardıkları alt liglerde oynayan 2 futbolcunun da panel ve para yönetiminde görevli oldukları tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulduğunu aktaran Yerlikaya, operasyonu düzenleyen polisleri tebrik etti.

Yerlikaya, operasyon görüntülerini de paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Birbirimiz hakkında başkalarıyla değil, birbirimizle konuşmalıyız
2 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi
Adalet Bakanı Tunç: Kadına yönelik şiddete karşı topyekun mücadelemiz kesintisiz devam edecektir

Benzer haberler

Sibergöz-7 Operasyonu'nda 52 şüpheli yakalandı

Sibergöz-7 Operasyonu'nda 52 şüpheli yakalandı

"Kahramanlar-29 Operasyonu" kapsamında 39 şüpheli gözaltına alındı

Mercek-6 operasyonu kapsamında 68 ilde 1129 şüpheli yakalandı

İstanbul ve Bursa'daki Narkogüç-37 Operasyonu'nda 156 şüpheli yakalandı

İstanbul ve Bursa'daki Narkogüç-37 Operasyonu'nda 156 şüpheli yakalandı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi
İstanbul merkezli operasyonda "Yolyemezler" suç örgütü çökertildi

İstanbul merkezli operasyonda "Yolyemezler" suç örgütü çökertildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet