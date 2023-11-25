Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesi'nde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'na katılacak, Dolmabahçe Ofisi'nde Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yi kabul edecek.
(İstanbul/14.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek Devlet Günü kutlamalarına katılacak.
(Saraybosna) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Haliç Üniversitesi'nde 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programına iştirak edecek.
(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Çevre, İklim, Turizm ve Medya Konferansı ile Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu'nun yapım protokolü imza töreninde yer alacak.
(Kayseri/10.30/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MEB Şura Salonu'ndaki "Cumhuriyete Doğru" adlı tiyatro oyununun galasına katılacak.
(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Haliç Kongre Merkezi'ndeki Türkiye Innovation Week (Türkiye İnovasyon Haftası) ile Bağcılar Belediyesi'ndeki Yetenek İstanbul Mali Destek Programı İmza Töreni'ne iştirak edecek.
(İstanbul/11.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na, yangın söndürme tankerleri ve ORKÖY kredileriyle verilen iş makineleri ve aletlerin dağıtım törenine katılacak, Tosya'nın Yağcılar köyüne ziyarette bulunacak.
(Kastamonu/10.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail ile Hamas'ın çatışmalara insani ara verme mutabakatına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 3. İnovaTİM İnovasyon Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/11.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol Süper Lig'in 13. haftası başlayacak; İstanbulspor-Atakaş Hatayspor, Galatasaray-Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK-MKE Ankaragücü ve Tümosan Konyaspor-Kasımpaşa maçları yapılacak.
(İstanbul/13.30/19.00/Gaziantep/Konya/16.00) (Fotoğraflı)
3- Trendyol 1. Lig'in 13. haftasına Bodrum FK-Adanaspor, Teksüt Bandırmaspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor, Ümraniyespor-Boluspor ve Bitexen Giresunspor-Kocaelispor müsabakalarıyla devam edilecek.
(Muğla/Balıkesir/13.30/İstanbul/Giresun/16.00) (Fotoğraflı)
4- TFF 2. Lig'in 15. haftası 2, TFF 3. Lig'in 12. haftası 3 maçla başlayacak, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 12. hafta karşılaşmaları yapılacak.
5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası başlayacak; Çağdaş Bodrumspor-Bahçeşehir Koleji, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray Ekmas, Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Emlakjet ve Türk Telekom-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket müsabakaları oynanacak.
(Muğla/13.00/İstanbul/15.30/İzmir/18.00/Ankara/20.30) (Fotoğraflı)
6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası başlayacak; İlkem Yapı Tarsusspor-BOTAŞ, Beşiktaş-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Melikgazi Kayseri Basketbol-Fenerbahçe Alagöz Holding ve Nesibe Aydın-Bursa Uludağ Basketbol maçları yapılacak.
(Mersin/14.00/İstanbul/15.00/Kayseri/16.00/Ankara/17.00) (Fotoğraflı)
7- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur ilk maçlarında Beşiktaş Safi Çimento, Hırvatistan'ın MRK Sesvete; Spor Toto, Bosna Hersek'in Sloboda ekibine konuk olacak.
(Zagreb/21.00/Tuzla/22.00) (Fotoğraflı)
8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 9. hafta, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor maçıyla başlayacak.
(Hatay/14.00) (Fotoğraflı)
9- Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasına Beşiktaş Ayos-Çukurova Belediyespor, Galatasaray Daikin-Karayolları, Sarıyer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor, PTT-Türk Hava Yolları ve Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.00/16.00/17.30/Ankara/14.00/Bursa/15.00) (Fotoğraflı)
10- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 23. ve son etabı Abu Dabi Grand Prix'sinde sıralama turları yapılacak.
(Abu Dabi/17.00) (Fotoğraflı)
11- MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 20. ve son etabı Valencia Grand Prix'sinde sıralama turları ve sprint yarışı gerçekleştirilecek.
(Valencia/12.50/17.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.