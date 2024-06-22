Dolar
32.84
Euro
35.11
Altın
2,321.51
ETH/USDT
3,498.10
BTC/USDT
64,186.00
BIST 100
10,771.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tekirdağ-İstanbul kara yolunda, bayram tatili dönüş yoğunluğu yaşanıyor
logo
Gündem

Şeyh Edebali Türbesi'nde hafta sonunda da ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Osmanlı Devleti'nin manevi mimarı Şeyh Edebali'nin Bilecik'teki türbesi, Kurban Bayramı'nın ardından hafta sonunda da çeşitli illerden gelen vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

Atahan Gezer  | 22.06.2024 - Güncelleme : 22.06.2024
Şeyh Edebali Türbesi'nde hafta sonunda da ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Atahan Gezer/AA

Bilecik

Devletin kurucusu Osman Gazi'nin kayınbabası ve hocası Şeyh Edebali'nin türbesine gelen ziyaretçiler, sanduka odasında dua edip, Osmanlı padişahlarına ait resimler ile bilgilerin bulunduğu bölümü geziyor.

Türbede bayramın ikinci gününden itibaren artan ziyaretçi yoğunluğu, hafta sonunda da sürüyor.

İstanbul'dan gelen 44 yaşındaki Mustafa Sarısoy, AA muhabirine, Şeyh Edebali Türbesi'ni ailesiyle ziyaret ettiğini söyledi.

Çocuklarına ecdat sevgisi aşılamaya çalıştığını belirten Sarısoy, şunları kaydetti:

"İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Buraya daha önce 3-4 kez gelmiştim. İnsan her gelişinde ister istemez duygulanıyor. Burayı her zaman ziyaret etmemiz gerekiyor. Zaten çocuklarımı da bizden sonra unutmasınlar diye getirdim çünkü onlar bizim ecdadımız. Bugün varsak ecdadımız sayesinde varız."

Mersin'den gelen 22 yaşındaki Eray Ulak da üniversitede tarih bölümünde okuduğunu, bu nedenle Osmanlı'nın kendisi için ayrı bir yerinin olduğunu dile getirdi.

Türbedeki manevi atmosfere hayran kaldığını aktaran Ulak, "İnsan çok etkileniyor. Ecdadımız, kuruluşumuz burada. İlk defa geldim. Nasip olursa gelecek sene de geleceğim." dedi.

İstanbul'dan Bilecik'e 9 günlük bayram tatilini geçirmek için geldiğini anlatan 35 yaşındaki Turgut Özdemir, Şeyh Edebali Türbesi'ni gezmekten heyecan duyduğunu bildirdi.

Sanduka odasında dua ettiğini söyleyen Özdemir, "Bilecik'i de çok beğendik. Doğası çok güzel. Gelecekte de gelmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

Adana'da ikamet eden 52 yaşındaki Ali Adıyaman ise uzun zamandır ziyaret etmek istediği türbenin, yaşanmışlıkların tanığı olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale Boğazı gemi arızası nedeniyle tek yönlü trafiğe kapatıldı
İstanbul'da tatil dönüşü yollardaki trafik havadan denetlendi
Bakan Yerlikaya: Lütfen ama lütfen trafik kurallarına uyalım, emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yarın Cezayir'e gidecek
Sağlık çalışanlarından İsrail'e tepki için İstanbul'da sessiz yürüyüş

Benzer haberler

Başkentte bayram tatili dönüşü yoğunluk başladı

Başkentte bayram tatili dönüşü yoğunluk başladı

Şeyh Edebali Türbesi'nde hafta sonunda da ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Tarih ile doğanın bütünleştiği Phaselis bayram tatilinde binlerce ziyaretçi ağırladı

Dönüş yolundaki tatilciler yollarda yoğunluk oluşturdu

Dönüş yolundaki tatilciler yollarda yoğunluk oluşturdu
Babasının "tek oğul"la başladığı arıcılıkta devlet desteğiyle 200 kovana ulaştı

Babasının "tek oğul"la başladığı arıcılıkta devlet desteğiyle 200 kovana ulaştı
"Sakin kent" Akyaka, bayram tatilini hareketli geçirdi

"Sakin kent" Akyaka, bayram tatilini hareketli geçirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet