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Sermaye piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunduğu iddia edilen 12 şüpheli tutuklandı

Borsa İstanbul'da BIST Pay Piyasası'nda son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliklerinin oluşmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, manipülatif eylemlerde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İrem Demir  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
Sermaye piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunduğu iddia edilen 12 şüpheli tutuklandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, BIST Pay Piyasası'nda son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliklerinin oluşması ve bu hareketliliklere sebep olan sermaye piyasası araçlarındaki manipülatif işlemlerle BIST'te ani düşüşlerin meydana gelmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Burada savcılığa çıkarılan şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 12 si tutuklanmaları, 3'ü de adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 12 şüphelinin tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, BIST Pay Piyasası'nda son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliklerinin oluşması ve bu hareketliliklere sebep olan sermaye piyasası araçlarındaki manipülatif işlemlerle BIST'te ani düşüşlerin meydana gelmesi, makul bir ekonomik veya finansal gerekçeyle açıklanamayan, borsa piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içerisinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylemler çerçevesinde değerlendirilmişti.

Savcılık, bu kapsamda, sermaye piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında gözaltı kararı vermişti.

Başsavcılığın talimatıyla İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli yakalanmıştı.

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Sermaye piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunduğu iddia edilen 12 şüpheli tutuklandı
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