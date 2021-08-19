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Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta sağanak etkili oluyor

Recep Bilek   | 19.08.2021
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta sağanak etkili oluyor Fotoğraf: Recep Bilek/AA

Kastamonu

11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan selin can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açtığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, akşam sağanak başladı.

Sağanak sırasında vatandaşlar ve sel felaketinin yaralarını sarmak için gelen görevliler, cami avlusu, petrol istasyonu, durak ve çadır gibi alanlara sığındı.

Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.


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