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Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ve Ayancık'ta köylere helikopterle erzak taşınıyor

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi ile Sinop'un Ayancık ilçesinde, köylere helikopterle erzak götürülüyor.

Recep Bilek, Mehmet Kumcağız, Mustafa Çavuş   | 15.08.2021
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ve Ayancık'ta köylere helikopterle erzak taşınıyor Fotoğraf: Recep Bilek / AA

Kastamonu/Sinop

Bozkurt'a komşu ilçe Abana'da sahil kenarında oluşturulan pistte TSK'ye ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopterler hazır bekletiliyor.

Türk Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşlarınca toplanan erzak araçlarla alana getiriliyor. Erzak, burada oluşturulan insan zinciriyle araçtan helikoptere götürülüyor.

Buradan havalanan helikopterler, erzakı köylere ulaştırıyor.

Ayancık'ta köylere helikopterle erzak ve jeneratör götürüldü

Ayancık Devlet Hastanesi yanında oluşturulan pistte de TSK'ye ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopterler hazır bekletiliyor.

Türk Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşlarınca toplanan erzak, araçlarla alana getiriliyor. Erzaklar Kızılay gönüllüleri ile askerler tarafından helikoptere götürülüyor.

Buradan havalanan helikopterler, erzakı köylere ulaştırıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sel felaketi nedeniyle elektriksiz kalan köylerin elektrik ihtiyacını karşılamak için harekete geçti.

Ayancık ilçesine getirilen 50 kilovatlık jeneratörleri YEPAŞ ekipleri halat yardımıyla jandarma helikopterine bağladı.

Ekipler helikopterin içerisine de 7 jeneratör koydu.

Ayancık'tan havalanan helikopter, jeneratörleri selden etkilenerek elektrik sıkıntısı yaşayan köylere ulaştırdı.


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