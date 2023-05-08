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Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim'in cenazesi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı

Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim'in cenazesi, memleketi Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde toprağa verildi.

Zekeriya Karadavut  | 08.05.2023 - Güncelleme : 08.05.2023
Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim'in cenazesi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Zekeriya Karadavut - AA

Aksaray

Şehit Sevim'in Türk bayrağına sarılı naaşı, ilçeye bağlı Satansarı köyündeki babaevine getirilerek helallik alındı. Burada şehidin yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin cenazesi, daha sonra töreninin yapılacağı köy mezarlığına getirildi. Burada şehidin annesi Meryem Sevim, "Mehmet'im neredesin? Ne olur Mehmet'im uyan da gel. Neredesin? Sen Şırnak'tan benden önce gelmişsin" diyerek gözyaşı döktü. Anne Sevim, yakınları tarafından teskin edildi.

İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Sevim'in naaşı, köy mezarlığına defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Abdulkadir Fehmi Bilgin ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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