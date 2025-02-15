Sarp Gümrük Kapısı'nda 910 su kaplumbağası ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Sarp Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda, Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmaya çalışılan 910 su kaplumbağası ele geçirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Sahası'na gelen bir araç Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüpheli bulundu ve x-ray taramasına sevk edildi.
Tarama sırasında araçta şüpheli yoğunluk belirlendi. Detaylı aramalarda, ülkeye yasa dışı yollarla sokulmaya çalışılan 910 su kaplumbağası bulundu.
Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, ilginç bir kaçakçılık girişimi önlendi. Sarp Gümrük Kapısı’nda 910 adet su kaplumbağası ele geçirildi.— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) February 15, 2025
Olayla ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı. pic.twitter.com/N1xhCbUM6p