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Sarp Gümrük Kapısı'nda 910 su kaplumbağası ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Sarp Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda, Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmaya çalışılan 910 su kaplumbağası ele geçirdi.

Mert Davut  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
Sarp Gümrük Kapısı'nda 910 su kaplumbağası ele geçirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Sahası'na gelen bir araç Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüpheli bulundu ve x-ray taramasına sevk edildi.

Tarama sırasında araçta şüpheli yoğunluk belirlendi. Detaylı aramalarda, ülkeye yasa dışı yollarla sokulmaya çalışılan 910 su kaplumbağası bulundu.

Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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