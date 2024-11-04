Dolar
34.35
Euro
37.44
Altın
2,737.34
ETH/USDT
2,431.10
BTC/USDT
68,243.00
BIST 100
8,663.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Şanlıurfa'da tırla minibüsün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde tırla minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Rauf Maltaş  | 04.11.2024 - Güncelleme : 04.11.2024
Şanlıurfa'da tırla minibüsün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı Fotoğraf: Rauf Maltaş/AA

Şanlıurfa

H.Ö. yönetimindeki 63 S 0236 plakalı yolcu taşıyan minibüs, Evren Sanayi Sitesi çıkışında H.G. idaresindeki 03 HN 001 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, araç sürücüleriyle minibüsteki 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hava Kuvvetleri Komutanlığına pilot adayı muvazzaf subay temini için başvuru tarihi uzatıldı
Somali Deniz Görev Grubu, Oruç Reis Araştırma Gemisi'ne refakat etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da
Roketsan, ileri teknoloji deniz sistemlerini Paris'te sergiliyor
2025 hac kuralarında ismi çıkanlar kesin kayıtlarını 15 Kasım'a kadar yapabilecek

Benzer haberler

Şanlıurfa'da tırla minibüsün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da tırla minibüsün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı

İETT otobüsüyle çarptığı polis memurunu şehit eden sürücü tutuklandı

Bakan Ersoy: Geleceğe Miras Projesi'yle dönemin 'Türk Arkeolojisinin Altın Çağı' olarak anılmasını amaçlıyoruz

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü
İstanbul'da trafik kazasına müdahale ederken şehit olan polis için tören düzenlendi

İstanbul'da trafik kazasına müdahale ederken şehit olan polis için tören düzenlendi
Esenyurt'taki zincirleme kazada 4 araç hasar gördü

Esenyurt'taki zincirleme kazada 4 araç hasar gördü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet