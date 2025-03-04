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Şanlıurfa'da kaza yapan ekip aracındaki 6 polis yaralandı

Şanlıurfa'da özel harekat polislerini taşıyan ekip aracının reklam panosuna çarpması sonucu 6 polis memuru yaralandı.

Eşber Ayaydın, Müslüm Etgü  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Şanlıurfa'da kaza yapan ekip aracındaki 6 polis yaralandı

Şanlıurfa

Özel harekat polislerini taşıyan araç, Şanlıurfa-Mardin karayolunun 5. kilometresinde kaldırıma çıktıktan sonra reklam panosuna çarptı.

Kazada 6 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere sevk edilen polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


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