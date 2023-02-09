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Diyarbakır Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesi Yoldaş Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışması yapan ekipler yaralıları çıkarmaya çalışıyor. Kahramanmaraş Ali Sezai Efendi Caddesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Şanlıurfa'da enkaz altında kalan kadın 69 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Mardin'den Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine giden ekipler yıkılan binanın enkazından bir kadını 69 saat sonra yaralı çıkardı.

Halil İbrahim Sincar   | 09.02.2023
Şanlıurfa'da enkaz altında kalan kadın 69 saat sonra kurtarıldı

Mardin

Depremlerin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına Mardin'den giden AFAD, itfaiye, UMKE ve İHH ekipleri ile İzcilik Federasyonu Mardin gönüllüleri de destek veriyor.

Çalışmalarını titizlikle yürüten ekipler, son olarak kentte Meydan Mahallesi'nde Kaya Apartmanı'nın enkazında 33 yaşındaki Gülsüm Karayalan'ın olduğunu fark etti.

Uzun uğraşlar sonucu ekiplerce bulundukları yerden 69 saat sonra kurtarılan kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Karayalan'ın '"çök, kapan ve tutun" yöntemiyle hayatta kaldığı öğrenildi.

İHH Mardin Gönüllüsü Abdullah Akgüç, umutlarını asla yitirmediklerini belirterek, 3 günün ardından bir kişinin hayatını kurtardıklarını söyledi.

Enkazda arama kurtarma çalışması sürüyor.


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