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Gündem, TEKNOFEST

Samsun Valisi Dağlı, TEKNOFEST KARADENİZ'e güzel bir final yaptıklarını bildirdi

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, TEKNOFEST KARADENİZ'e başarı bir şekilde ev sahipliği yaparak güzel bir final yaptıklarını belirtti.

İlyas Gün   | 04.09.2022
Samsun Valisi Dağlı, TEKNOFEST KARADENİZ'e güzel bir final yaptıklarını bildirdi

Samsun

Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Samsun'da altı gün boyunca milli teknoloji hamlesinin en güzel yansımalarına şahitlik etme imkanı yakaladıklarını kaydetti.

Organizasyona Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından çok sayıda yarışmacı ve ziyaretçinin katıldığını ifade eden Dağlı, "TEKNOFEST KARADENİZ’e başarılı bir şekilde ev sahipliği yaparak, güzel bir final yaptık. Zafer Bayramı'mızın 100. yıl dönümünde başlamasıyla ayrı bir anlam da ifade eden festival, ulusal ve uluslararası alanda büyük yankı uyandırarak, şehrimize, etkilerini ilerleyen dönemlerde de fazlasıyla hissedeceğimiz önemli bir prestij kazandırmıştır." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST KARADENİZ'in yarışmalarına rekor sayıda katılım gösterildiğine işaret eden Dağlı, şu değerlendirmede bulundu:

"Şehrimizde, gençlerimizin yerli ve milli teknoloji üretmelerine ve geliştirmelerine katkı sağlayacak kalıcı izler de bırakan bu muhteşem organizasyonun hazırlık sürecinden bu yana emeği geçen ve başarıyla tamamlanmasına büyük katkılar sağlayan Samsun Büyükşehir Belediyemize, üniversitelerimize, tüm yerel yönetimlerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, medya kuruluşlarımıza, özel sektör temsilcilerimize, yarışmalara rekor sayıda katılım gösteren öğrencilerimize ve aziz vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum."

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