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Samsun'da 50 bin kamu çalışanına 'Çanakkale menüsü' ikramı

Samsun Valiliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla 50 bin kamu çalışanına öğle yemeğinde "Çanakkale menüsü" ikram etti.

İlyas Gün, Recep Bilek   | 18.03.2022
Samsun'da 50 bin kamu çalışanına 'Çanakkale menüsü' ikramı Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Samsun

Vali Zülkif Dağlı'nın talimatıyla, kentteki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yemekhanelerinde Çanakkale ruhunu yaşatmak, şehitlerin inancını, cesaretini, azmini ve manevi mirasını hatırlatmak amacıyla yağlı buğday çorbası, üzüm hoşafı ve ekmekten oluşan "Ecdat Aşı Menüsü" çıkarıldı.

Büyük Cami'de de cuma namazı öncesinde mevlit okutuldu, çıkışta vatandaşlara "Ecdat Aşı" verildi.

Vali Dağlı, basın mensuplarına, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılında şehitleri andıklarını belirterek, "18 Mart'ın anısına yakışır etkinlikler yaptık. O günün anısına şimdiki neslimize ve halkımıza o günün şartlarını yaşatmak için değişiklik yaptık. Valilik olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın yemekhanelerinde, 18 Mart 1915'te hangi yemek çıkmışsa, aynı yemeği çıkardık. 50 bin kamu çalışanımız bugün bu yemeği yemiş oldu. O gün askerimizin nasıl yemek yediğini ve hangi zor şartlarda savaştığını hatırlattık." diye konuştu.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personeline de öğle yemeğinde aynı menü ikram edildi.

İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, bugünün milli birlik ve beraberliğin dayanışma ruhunu ortaya koyan bir gün olduğunu vurgulayarak, "Şehitlerimizin yağlı buğday çorbası, üzüm hoşafı, ekmekten oluşan menüsünü biz de yemekhanemizde onların anısına çıkardık, arkadaşlarımıza ikram ettik. Zaferimizi kutluyoruz. Allah, şehitlerimize rahmet etsin. Hayatta olan gazilerimize sağlık, sıhhat diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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